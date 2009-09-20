Медведев: Путин родился не в разведке и в не в КГБ
19:37, 20 сентября 2009Мир
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Президент России дал интервью CNN
Президент России Дмитрий Медведев дал интервью телекомпании CNN, которое опубликовано на официальном сайте главы РФ.
На вопрос, чувствует ли он себя большим либералом, нежели В.Путин, Д.Медведев ответил, что одинаковых людей нет. "У меня есть свои представления, у него есть свои представления. Он эти представления в течение восьми лет реализовывал, и, на мой взгляд, реализовывал успешно".
Д.Медведев поведал американским зрителям, что у него и В.Путина одно образование – юридическое. "Он родился не в разведке и в не в КГБ", - рассказал президент РФ про своего предшественника.
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