США предложат Польше и Чехии другой оборонный проект?

Соединенные Штаты Америки могут предложить Польше и Чехии вместо размещения ранее планируемых элементов ПРО в этих странах участие в новой системы обороны.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом сообщает TVN24 со ссылкой на Reuters.

TVN24 не приводит никаких деталей, отмечая, что все они должны стать известны после официального решения относительно размещения ПРО в Европе, которое должен объявить сегодня президент США Барак ОБАМА.

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Польши Радослав СИКОРСКИЙ заявил журналистам, что официальное решение США может удивить многих.

Ранее американские газеты Wall Street Journal и Weekly Standard написали, что администрация нового президента США Б.ОБАМЫ планирует «положить на полку» или вообще отказаться от планов размещения системы ПРО в Европе.

Об отказе от размещения ПРО Б.ОБАМА проинформировал главу чешского правительства, который сегодня на пресс-конференции подтвердил эту информацию.

Р.СИКОРСКИЙ призвал не спекулировать на эту тему, а дождаться официального объявления решения американцами.