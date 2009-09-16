Баррозу остается главой Еврокомиссии еще на 5 лет

Европейский парламент на пленарной сессии в Страсбурге большинством голосов поддержал продление на пять лет мандата португальца Жозе Мануэля БАРРОЗУ на посту председателя Еврокомиссии.

Как сообщает РИА «Новости», в поддержку Ж.М.БАРРОЗУ проголосовали 382 депутата, против - 219, воздержались - 117. Всего голосовали 718 депутатов, голосование было закрытым.

Для утверждения Ж.М.БАРРОЗУ, который являлся единственным претендентом на кресло председателя исполнительной власти ЕС, было необходимо простое большинство в 369 из 736 голосов. Лидеры 27 стран ЕС на июньском саммите единодушно высказались в поддержку кандидатуры Ж.М.БАРРОЗУ на пост главы Еврокомиссии, однако для того, чтобы он вновь возглавил исполнительную власть ЕС, требовалось одобрение Европарламента.