В Стамбуле мощный взрыв

В Стамбуле в воскресенье в результате мощного взрыва у торгового центра 4 человека погибли и около 30 получили ранения, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местное телевидение.

Взрыв прогремел около 19.00 по местному времени в районе Бакыркей в европейской части Стамбула.

По предварительной версии полиции, у небольшого магазина по продаже готовой одежды сработала бомба, заложенная в контейнер для мусора.

Полиция Стамбула пока не сделала официальных заявлений в связи с инцидентом.

В феврале-марте в Стамбуле были совершены три теракта, в результате которых один человек погиб и около 50 пострадали. Ответственность за акции насилия тогда на себя взяла радикальная курдская группировка "Соколы освобождения Курдистана".