Мировые цены на нефть резко повысились
00:47, 09 сентября 2009Мир
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Завершились биржевые торги
Цены на нефть на мировых рынках 8 сентября повысились на три доллара на фоне ослабления американской валюты, сообщает Reuters.
На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость фьючерсов с поставкой в октябре на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil повысилась на 3,08 долл. - до 71,10 долл. за баррель.
Цена фьючерсов с поставкой в октябре на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов выросла на 2,89 долл. - до 69,42 долл. за баррель.
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