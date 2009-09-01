«Группа мудрецов» засела за новую концепцию НАТО

Так называемая «Группа мудрецов» во главе с бывшим госсекретарем США Мадлен ОЛБРАЙТ на этой неделе начала работу над новой стратегической концепцией НАТО, передает РИА «Новости».

На апрельском юбилейном саммите НАТО лидеры 28 стран-членов этого крупнейшего военно-политического блока поручили новому генсеку НАТО Андерсу фог РАСМУССЕНУ обеспечить разработку концепта стратегии альянса к очередной натовской встрече в верхах, которая, как ожидается, состоится в конце 2010 года.

Формально процесс работы над документом был запущен 7 июля в Брюсселе на инициированной НАТО представительной международной конференции по международной безопасности.

Новая стратегическая концепция НАТО заменит прежнюю, принятую в 1999 году, и, как ожидается, будет учитывать такие новые угрозы международной безопасности, как пиратство и прерывание поставок энергоносителей.

Заложить основу нового концепта поручено "12 мудрецам" во главе с М.ОЛБРАЙТ, чьим заместителем определен бывший глава компании Royal Dutch Shell голландец Йерун ван дер ВЕЕР. В состав экспертной группы вошли представители дипломатического и научного сообществ Канады, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Турции, Испании, Польши, Латвии и Греции.

Новый генсек НАТО сообщил ранее, что разработка новой стратегической концепцией НАТО документа будет сопровождаться "публичными консультациями", в том числе, через интернет-сайт альянса.