В Индии родился ребенок с внешним сердцем
10:28, 29 августа 2009Мир
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Малышу сделают срочную операцию
В индийском штате Бихар в семье бедняков родился ребенок с сердцем, находящимся вне его грудной клетки, сообщает Газета.Ru.
Такое отклонение от нормы называется эктопией сердца. Ребенок в сопровождении отца и санитара и был доставлен в Дели, во Всеиндийский институт медицинских наук для срочной операции.
Как правило, дети с эктопией сердца рождаются мертвыми или умирают вскоре после родов.
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