В Индии родился ребенок с внешним сердцем

В индийском штате Бихар в семье бедняков родился ребенок с сердцем, находящимся вне его грудной клетки, сообщает Газета.Ru.

Такое отклонение от нормы называется эктопией сердца. Ребенок в сопровождении отца и санитара и был доставлен в Дели, во Всеиндийский институт медицинских наук для срочной операции.

Как правило, дети с эктопией сердца рождаются мертвыми или умирают вскоре после родов.