Беларусь будет сотрудничать с Украиной изучении космоса

Совет Министров Беларуси утвердил рамочное межправительственное соглашение с Украиной о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе белорусского правительства, соответствующее решение утверждено постановлением Совета Министров № 1038.

Соглашение предполагает организацию совместных исследований в области дистанционного зондирования Земли, разработку и внедрение космических технологий в сфере защиты окружающей среды, сельского хозяйства, картографии, предупреждения и уменьшения последствий природных и техногенных катастроф, а также обмен специалистами.

Как сообщал УНИАН, Совет Министров Беларуси и Кабинет Министров Украины 12 июня в Киеве подписали соглашение о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.

Межправительственное соглашение было подписано в рамках визита премьер-министра Беларуси Сергея СИДОРСКОГО в Украину.