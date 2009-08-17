В Японии объявлена угроза цунами

Метеорологическая служба Японии предупредила о возможности возникновения цунами на юге страны, передает Лента.русо ссылкой на AFP.

Предупреждение о цунами было объявлено в связи с сильным землетрясением, произошедшим ранее в Тихом океане неподалеку от восточного побережья Тайваня. Магнитуда этого землетрясения, по разным данным, составила от 6,7 до 6,9.

Эпицентр землетрясения, добавляет Reuters, находился на глубине 11 километров.