Уго Чавес предупредил о возможной войне с США

Президент Венесуэлы Уго Чавес предупредил сограждан о возможной войне с США, сообщает в понедельник, 17 августа AFP.

Таким образом Чавес прокомментировал недавние договоренности между Вашингтоном и Боготой по использованию американцами военных баз на территории Колумбии для борьбы с наркотрафиком. Чавес полагает, что на самом деле Белый дом планирует военное нападение на Венесуэлу, готовя плацдарм в Колумбии, которая граничит с Венесуэлой на северо-востоке.

Выступая в традиционном еженедельном телеобращении к венесуэльцам, Чавес подверг резкой критике внешнеполитическую деятельность американского президента Барака Обамы. "Обама витает в облаках. Он запутался в ужасном лабиринте... Он многого не понимает, ему еще надо подучиться. Впрочем, Обама - хороший молодой человек, у него много благих намерений", - цитирует AFP Уго Чавеса.

Чавес также заявил, что в случае военной агрессии против Венесуэлы "страна не окажется в одиночестве, потому что начнется масштабное антиимпериалистическое движение, и да поможет нам Бог".

Для борьбы с наркоторговлей США планируют размещать свой военный контингент на семи колумбийских базах, напоминает Лента.ру.