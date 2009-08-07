Грузия представила отчет о войне с Россией

Правительство Грузии, накануне годовщины начала августовской войны прошлого года, представила «Отчет в связи с полномасштабной агрессией РФ, осуществленной против Грузии», сообщает ИА "Новости-Грузия".

«Российская агрессия началась не в августе прошлого года, а гораздо раньше», - такими словами открыл презентацию вице-премьер, госминистр Грузии по вопросам реинтеграции Темур Якобашвили.

Презентация книги, изданной на английском и грузинском языках, состоялась в присутствии представителей дипкорпуса, неправительственных организаций, представителей различных религиозных конфессий и проходила на фоне фотовыставки о ходе войны.

Книга состоит из девяти глав и сопровождена компакт-диском с видео и аудио-материалами, в том числе – с ранее засекреченными документами, среди которых – записи перехваченных телефонных разговоров российских военных и карты.

«Августовская война убедила всех, что Грузия имела конфликт с Россией, а не с Абхазией и Южной Осетией. Сепаратизм был оружием в руках России против государственности Грузии», - заявил госминистр, отметив, что «в книге отображена вся правда о войне».

Представитель правительства подчеркнул, что «власти Грузии всегда имели мирный план, и сегодня считает, что деоккупация и реинтеграция территорий Грузии возможна только мирным путем».

Якобашвили отметил, что с приближением годовщины войны со стороны России вновь слышны заявления, дающие повод для беспокойства.

«Но сегодня другое время, на территории Грузии находятся наблюдатели ЕС и Грузия находится в центре внимания мировой дипломатии», - заявил госминистр.