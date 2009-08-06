Патриарх Кирилл рассказал Медведеву об Украине

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в четверг рассказал президенту России Дмитрию Медведеву о результатах своей пастырской поездки в Украину. Встреча состоялась в подмосковной резиденции президента.

Глава государства в начале встречи сказал, что поддерживает предстоятеля Русской Православной Церкви в его убеждении в необходимости сохранить единство русского и украинского народов, а также сообщил, что намерен сделать ряд выводов, выслушав рассказ патриарха.

Президент признал, что российско-украинские отношения переживают не лучшие времена.

"У нас в последнее время достаточно сложные отношения, и нас это не радует. Поэтому мне интересна и Ваша оценка, чтобы выстраивать отношения", - сказал Медведев.

Патриарх отметил, что поездка в Украину стала, пожалуй, "одним из самых ярких впечатлений в пастырской жизни". Кирилл, по его словам, почувствовал, что "великая духовная общность, которая создавалась нашими народами на протяжении тысячелетий, стала базисной ценностью, которую невозможно поколебать сиюминутной политикой".

"Мы должны, отталкиваясь от этой общности, сделать все, чтобы, уважая суверенитет и принимая сложившиеся политические реалии, делать все, чтобы люди чувствовали себя близкими, едиными и, несмотря на принадлежность к разным государствам, сынами и дочерями Русской Православной Церкви", - сказал патриарх.

Медведев согласился с такой позицией. "Несмотря на разделение, братские чувства должны сохраняться вне зависимости от того, кто стоит у власти и той сиюминутной, зачастую конъюнктурной политики, которой предаются те или иные руководители", - сказал он.

РИА "Новости"