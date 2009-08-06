Россияне продали Варшавскому метро бракованные вагоны

Российская компания «Вагонмаш» (Санкт-Петербург) продала Варшавскому метро вагоны, в которых плохо функционирует вентиляционная система, на что в последнее время все чаще жалуются пассажиры метро.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этой проблеме на этой неделе написала газета Zycie Warszawy, а представители столичного метро подтвердили многочисленные жалобы.

Представитель метро сказал УНИАН, что в ближайшие дни будет проведен специальный тест, который должен дать ответ, в чем заключается проблема с вентиляцией. В частности, в вагон будут запущены «дымовые шашки», при помощи которых можно будет проследить, как работает вентиляция.

Вместе с тем собеседник агентства опровергла информацию Zycie Warszawy о том, что якобы российская сторона отказывается ремонтировать вагоны, несмотря на то, что они до сих пор на гарантийном обслуживании.

Она заверила, что российская сторона помогает полякам решить проблему.

В то же время газета написала, что Варшавское метро без проведения тендера заказало очередные два поезда в «Вагонмаше», один из которых уже доставлен в Польшу, а второй должен быть доставлен в конце августа - начале сентября.

По данным издания, проблема с вентиляцией возникла впервые этим летом. «В старых российских вагонах вентиляция действует без проблем», - отмечает ZW.

Варшавское метро заказало «Вагонмашу» 5 поездов (30 вагонов) в 2007 году, которые начали эксплуатироваться в конце 2008 года.

Стоимость этого контракта - 27 млн. дол.

Справка УНИАН. Метро в столице Польши начали строить 25 лет назад. На сегодняшний день функционирует одна ветка протяженностью 23,1 км с 21 станцией.

Столичная власть в ближайшее время планирует начать строительство второй линии.

Ежедневно варшавской подземкой пользуются около 500 тыс. пассажиров из 1,7 млн. населения столицы Польши.