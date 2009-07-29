В Молдове - уже вторые выборы в этом году

В Молдове начались досрочные выборы в парламент. В 7 часов утра по местному времени открылись 1987 избирательных участков, 33 из которых - при дипломатических ведомствах за рубежом и 11 - на правом берегу Днестра для молдавских граждан непризнанного Приднестровья, власти которого не разрешили организовать голосование на своей территории. Об этом ИТАР-ТАСС сообщили в ЦИК республики.

Это уже вторые выборы в этом году - прошедшее в апреле голосование завершилось массовыми акциями протеста, которые устроила недовольная победой правящей партии коммунистов оппозиция. Они вылились в погромы парламента и резиденции президента, после которых страна погрузилась в политический кризис.

От итогов сегодняшнего голосования зависит, кто будет управлять страной в следующие четыре года. После введенной в 2001 году парламентской формы правления именно депутаты избирают президента Молдовы, руководство парламента, а также утверждают правительство. Прежний парламент не смог избрать главу государства, который должен сменить завершающего второй и последний срок Владимира ВОРОНИНА. Правящая партия коммунистов не смогла получить необходимый для этого единственный голос у оппозиции, чтобы провести преемника - премьер-министра Зинаиду ГРЕЧАНУЮ на высший государственный пост