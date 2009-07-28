Еврокомиссия обещает Беларуси еще 10 миллионов евро

Европейская комиссия обещает предоставить Беларуси в 2010 году помощь на 10 млн. евро.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщила сегодня на пресс-конференции по итогам заседания Тройки ЕС-Беларуси комиссар ЕС по вопросам внешних отношений и Европейской политики соседства Бенита ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР.

“Мы уже продемонстрировали нашу добрую волю, удвоив нашу финансовую помощь с 5 до 10 млн. евро в 2009 году, и столько же предоставим в 2010”, - сказала она.

Комиссар отметила, что отдельное внимание при этом будет уделяться помощи в повышении безопасности и качества продовольствия, ведь пищевая промышленность является важной для Беларуси и значительной составляющей ее экспорта.

“Мы могли бы разблокировать весь потенциал наших возможностей, если будут осуществляться необратимые (демократические – УНИАН) реформы”, - сказала Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР.

Как сообщал УНИАН, сегодня Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР также сообщила, что ЕС рассматривает возможность предоставления Беларуси макрофинансовой помощи, а также открытие в будущем доступа к кредитам Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка.