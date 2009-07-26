При взрыве в Грозном погибли руководящие офицеры милиции

Один из пострадавших при взрыве в центре Грозного (Чеченская Республика) скончался в больнице. Таким образом, как сообщает ИТАР-ТАСС, число жертв теракта возросло до пяти человек.

Взрывное устройство было приведено в действие террористом-смертником на площади около театрально-концертного зала в Ленинском районе в центре столицы Чечни около 17:00 по московскому времени. На месте взрыва погибли четыре сотрудника милиции, десять человек пострадали.

Террорист подошел к милиционерам, после чего взорвал себя. По неподтвержденным данным, смертник хотел попасть внутрь концертного зала, где должно было начаться представление, но был остановлен.

Четверо погибших были офицерами МВД, занимающими руководящие посты, сообщил РИА Новости представитель МВД по Чечне.

"При взрыве в Грозном погибли замначальника милиции общественной безопасности по Чечне полковник Исмаил Бисултанов, начальник МОБ Ленинского РОВД г.Грозного подполковник Ризван Гайдабаев, начальник изолятора временного содержания Ленинского райотдела милиции г.Грозного майор Цугаев, а также управляющий координационной деятельностью МВД по Чечне подполковник Кузнецов", - сообщил представитель МВД по Чечне.

Погибший в результате взрыва гражданский - гражданин Турции, 1977 г.р., инженер, работавший в Чечне в строительной компании "Бора", возводящей высотки.

Позже в больнице скончался еще один раненный, гражданин Грузии.