ЕС думает, стоит ли включать американцев в состав миссии в Грузии

Европейский Союз рассматривает возможность включения представителей США и других стран в состав миссии в Грузии.

Об этом сообщает сегодня Интернет-издание «Euobserver».

По данным издания, на встрече дипломатов 22 июля в Брюсселе за расширение миссии наблюдателей выступили, в частности, Великобритания, Нидерланды и Чехия.

В то же время, отмечает издание, ряд европейских стран выразили опасения о том, что включение представителей США в состав миссии наблюдателей может, с одной стороны, вызвать атаки сепаратистов на миротворцев, а с другой – плохо повлиять на российско-грузинские переговоры в Женеве.

Формальное обсуждение возможности расширения миссии наблюдателей за счет представителей третьих стран состоится уже в сентябре, отмечает издание.

27-28 июля в Брюсселе также состоится заседание Совета министров ЕС по общим делам и внешним отношениям, в ходе которого министры планируют продолжить мандат для миссии наблюдателей в Грузии еще на год – до 14 сентября 2010 года.

Как сообщал УНИАН, миссия наблюдателей ЕС была направлена в Грузию после российско-грузинской войны, которая произошла в начале августа 2008 года. В результате военных действий Россия признала независимость и фактически контролирует две грузинских территории: Абхазию и Южную Осетию.