Топ-менеджеры Porsche подали в отставку

Заявление вступает в силу немедленно

56-летний генеральный директор Porsche AG Венделин ВИДЕКИНГ и финансовый директор автоконцерна Хольгер ХЕРТЕР сообщили об уходе в отставку, сообщает Би-Би-Си. Соответствующее заявление «с немедленным вступлением в силу» было обнародовано накануне заседания Наблюдательных советов немецких автокомпаний Porsche и Volkswagen по выработке плана образования единой компании, отмечает «Газета.ру».

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