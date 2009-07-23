Турецкий истребитель едва не рухнул на греческий остров

Техническая поломка произошла в среду на истребителе F-16 ВВС Турции в небе над греческим островом, аварии удалось избежать, сообщило в четверг греческое государственное телевидение. Турецкий самолет пролетел над принадлежащими Греции островами Агатониси и Фармакониси на востоке Эгейского моря. Над островком Фурни пилот сообщил о поломке. Греческие и турецкие военные установили связь по специальной телефонной "горячей линии", созданной для таких случаев. Турецкий пилот получил разрешение пролететь над крупным островом Икария, чтобы вернуться на свою базу, сообщило ТВ. Посол Греции в Анкаре выразил протест в связи с пролетами турецких самолетов над греческими островами. По заявлению Афин, подобные случаи резко участились в последние недели.

РИА новости