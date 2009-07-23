В Черном море появится морская милиция

В скором времени на юге России появится новая служба, так называемая морская милиция. Об этом, как сообщает ИТАР-ТАСС, заявил министр внутренних дел РФ Рашид Нургалиев, совершающий рабочую поездку по Северному Кавказу и Краснодарскому краю.

По словам главы МВД, ведомство уже работает над созданием этой структуры. Морская милиция начнет свою работу на побережье Краснодарского края - в акватории Черного и Азовского морей.

Какие задачи будут стоять перед новой службой, Нургалиев не пояснил. Также пока остается неясным, войдет ли краснодарская морская милиция в состав регионального управления внутренних дел на транспорте (УВДТ).

Лента.ру