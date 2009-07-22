В России убит еще один правозащитник

В Карелии убит руководитель регионального отделения межрегиональной общественной организации "Справедливость" Андрей Кулагин.

Как сообщает пресс-служба организации "Справедливость", его тело было найдено в песчаном карьере вблизи Петрозаводска почти через два месяца после исчезновения.

Как сообщил председатель правления МОО "Справедливость" Андрей СТОЛБУНОВ, А.Кулагин пропал 14 мая 2009 года. "Он вышел из дома поздним вечером. Андрею позвонили и попросили срочно встретиться. Скорее всего, это был кто-то, кого правозащитник знал лично и не воспринимал как источник потенциальной опасности. Последним Андрея видел водитель такси, который подвозил его к месту встречи – кафе", - сообщил А.СТОЛБУНОВ.

По информации российских правозащитников, А.Кулагин возглавлял Карельское региональное отделение МГО «Справедливость» с момента его создания – с 2007 года. Он активно взаимодействовал с местным подразделением Федеральной службы исполнения наказаний, входил в состав общественного опекунского совета по учреждениям ГУИН Министерства юстиции Карелии, выступал за гуманизацию условий содержания заключенных.

Убийство А.Кулагина не первое преступление, совершенное в последнее время против правозащитников в России. Как сообщалось, 15 июля в Ингушетии неизвестные убили сотрудницу правозащитного центра "Мемориал" Наталию Эстемирову. 19 января в центре Москвы был застрелен адвокат Станислав Маркелов, причем случайной жертвой нападения неизвестного киллера также стала журналистка "Новой газеты" Анастасия Бабурова. 13 ноября 2008 года в подмосковных Химках был избит главный редактор местной оппозиционной газеты "Химкинская правда", активист-эколог Михаил БЕКЕТОВ. С тяжелыми травмами он был доставлен в больницу, где до сих пор находится в коме.