В Японии на железнодорожных станциях установили "улыбкометры"

Японская железнодорожная компания Keihin Kyuko, которая осуществляет пассажирские перевозки в Токио и пригороде, решила повысить уровень обслуживания клиентов, установив на 15 станциях "улыбкометры", помогающие кассирам быть более радушными.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на AFP, прибор, обучающий искусству улыбаться, состоит из компьютера, оснащенного специальной программой, камерой и датчиками Omrom.

Теперь каждое утро перед тем, как приступить к работе, сотрудники Keikyu делают специфическую "зарядку": сначала они декламируют слова приветствия, представляя перед собой клиента, затем проговаривают извинения, которые также могут пригодиться в течение рабочего дня, а потом садятся за компьютеры, чтобы измерить широту, открытость и искренность их улыбки.