Президент США подписал закон, посвященный Украине

Президент США Джордж БУШ в четверг подписал закон об отмене действия поправки Джексона-Вэника в отношении Украины. Ранее отмена поправки была поддержана обеими палатами Конгресса США. В резолюции сената США, отменяющей поправку, в частности, указывалось, что Украина с 1997 года "полностью соответствует требованиям свободы эмиграции", а также привержена обеспечению свободы религии и недопущению нетерпимости", передает NEWS.ru.

В документе подчеркивается также, что Украина "предприняла значительные шаги, демонстрируя свои намерения построить дружественные отношения сотрудничества с США, включая участие в миротворческих усилиях в Европе".

Поправка была принята в 1974 году и запрещала предоставление государственных кредитов, а также устанавливала дискриминационные налоги и тарифы на украинский экспорт. Сама поправка была введена как политическая мера против Советского Союза, ограничивавшего миграцию своих граждан.

С 1993 года США предоставляли Украине нормальные условия торговли, ежегодно приостанавливая действие поправки.

Американский экспорт в Украину в 2005 году составил 531,7 млн. долл., украинский экспорт в США - 1.1 млн. долл.