Вертолет с азербайджанскими нефтяниками упал в море

Вертолет авиакомпании AZAL потерпел в воскресенье катастрофу над Каспием, четверо из находившихся на борту шести человек спасены, поиски двоих продолжаются, сообщил в эфире телекомпании ANS руководитель пресс-службы Госнефтекомпании Азербайджана Низамеддин Гулиев.

По его словам, вертолет перевозил нефтяников на месторождение "Нефтяные камни" на Каспии.

Для координации действий по проведению спасательных работ при производственном объединении "Азнефть" создан штаб. Его представитель сообщил РИА Новости, что трое из спасенных - члены экипажа вертолета, один - нефтяник.

"Поиски двух других продолжаются. Для их обнаружения подключены корабли каспийского морского флота Азербайджана и водолазы", - сказал собеседник агентства.

Разбившийся Ми-8 - служебный вертолет, он использовался для перевозки нефтяников для работы на месторождениях в море.

По словам представителя штаба, вертолет потерпел катастрофу вблизи морского месторождения "Гюнешли" - он поднялся с четвертой платформы месторождения "28 мая" и сразу рухнул в море.

"Причины аварии пока не известны. Вертолет упал в море, как только поднялся с платформы на море", - сказал он.