В ПАСЕ считают, что Украина тормозит

Парламентская Ассамблея Совета Европы обеспокоена торможением в Украине работы над принятием нового законодательства в сфере реформирования судоустройства.

Об этом шла речь во время встречи делегации Комитета ПАСЕ по юридическим вопросам и правам человека с министром юстиции Украины Николаем ОНИЩУКОМ в Киеве, сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста.

По мнению европейских экспертов, в Украине остаются нерешенными проблемы длительного судебного производства и невыполнения решений национальных судов. Остаются проблемными вопросы независимости судебной системы, невозможности обеспечения защиты жизни, проведения эффективного расследования и другие проблемы, которые не соотносятся с европейскими стандартами в соответствующей сфере.

В ходе встречи европейские эксперты были информированы о новых законодательных инициативах в указанной сфере, которые реализуются в Украине, в частности Министерством юстиции.

Так, по словам Н.ОНИЩУКА, на одно из ближайших заседаний Кабинета Министры будет вынесен на рассмотрение новый Уголовный процессуальный кодекс. Как отметил министр юстиции, кодекс получил одобрительные оценки международных экспертов и призван внедрить в Украине европейские стандарты криминального процесса и криминального права.

Эксперты ПАСЕ были также информированы о разработке проекта Закона Украины "О защите права человека на досудебное производство, судебное разбирательство и выполнение решения суда на протяжении разумного срока", который уже получил одобрение Кабинета министров и направлен на рассмотрение в Верховную Раду.

Кроме того, в ходе встречи стороны обсудили возможность направления для получения заключения Венецианской комиссии законопроекта, который объединил ранее принятые в первом чтении проекты законов о судоустройстве и о статусе судей.