В Болгарии проходят парламентские выборы.

Как сообщает «Газета.ру», около 6,8 млн. граждан предстоит выбрать 240 депутатов мандатом на четыре года.

Согласно опросам общественного мнения, победу с большей долей вероятности одержит оппозиционная правоцентристская коалиция GERB мэра Софии Бойко БОРИСОВА, которая, как ожидается, обеспечит себе поддержку от 28% до 34% избирателей.

За правящую Болгарскую социалистическую партию во главе с премьер-министром страны Сергеем СТАНИШЕВЫМ, вероятно, проголосуют от 19% до 23% болгар.

Ни один из этих двух фаворитов, тем не менее, не сможет завоевать большинство из 240 парламентских мест даже при поддержке своих более мелких союзников.

«Голубая коалиция» двух правых партий UDF и DSB, которые уже заявили о своем намерении поддержать GERB, наберет, по данным опросов, от 8% до 9,5% голосов.

В свою очередь, либеральная партия MRF турецкого меньшинства, которая выступает в роли союзника социалистов, может заручиться поддержкой от 12% до 14% избирателей.