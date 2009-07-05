Медведев: подпольные казино надо «прихлопывать»

Президент России Дмитрий Медведев предупредил, что власти будут пресекать попытки игорного бизнеса, который с 1 июля разрешен только в четырех специальных зонах, уйти в подполье или "закамуфлироваться" под другие виды деятельности.

Медведев констатировал, что юридически все игорные заведения закрыты. "Что касается частных клубов, по сути - притонов, если такого рода информация появляется, на нее должны реагировать правоохранительные органы... Если известно, что в том или ином городе функционируют подпольные заведения, их нужно закрывать, их нужно прихлопывать", - подчеркнул президент. Он признал, что "будут попытки спрятаться за те сферы ведения деятельности, которые не урегулированы законом". "Я считаю, что если такого рода попытки приобретут массовый характер, мы должны будем на них отреагировать, вплоть до запрета каких-либо других видов деятельности, под которые будет камуфлироваться нынешний игорный бизнес", - сказал президент РФ.

Согласно федеральному закону, казино и залы игровых автоматов должны переместиться в игорные зоны, которые создаются в Приморье, Алтайском крае, Калининградской области, а также на границе Краснодарского края и Ростовской области. Многочисленные эксперты предсказывают, что казино "уйдут в тень" и перестанут платить налоги.

РИА Новости