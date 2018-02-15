В Сирии в результате взрыва погибли еще 15 российских наемников

Россияне сопровождали силы Асада при продвижении к нефтяным и газовым месторождениям на восточных берегах Евфрата.

В Сирии в результате взрыва на складе боеприпасов погибли 15 российских наемников частной военной компании.

Читайте такжеЖурналист после разгрома наемников РФ назвал ситуацию в Сирии для Путина "новым Вьетнамом"Как сообщает The Guardian, ссылаясь на Сирийскую группу мониторинга соблюдения прав человека, инцидент произошел на хранилище боеприпасов в городе Табия Джазира в провинции Дейр-Эз-Зор.

Как рассказали в мониторинговой группе, компания отвечала за "защиту нефтяных и газовых месторождений, контролируемых режимом Асада".

Отмечается, что россияне сопровождали силы сирийского режима при продвижении к нефтяным и газовым месторождениям на восточных берегах Евфрата, контролируемых сирийской оппозицией.

Наблюдатели предполагают, что силы Асада пытались получить доступ к оружию, находящемуся на складе, однако привели в действие ловушку со взрывным устройством. Сообщается, что от взрыва погибли 23 человека, 15 из которых были россиянами. Прочие потери, как предполагается, пришлись на силы сирийского режима.

Напомним, 7 февраля в результате авиаудара международной коалиции во главе с США в Сирии погибли более 100 бойцов проправительственных сил. Впоследствии стало известно, что в Сирии ликвидировали наемников российской частной военной компании «Вагнер». По данным СМИ, количество убитых наемников компании «Вагнер» превысило 200 человек.