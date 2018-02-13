В Сенате США потребовали новых антироссийских санкций от администрации Трампа

Демократы считают, что администрация США относится к вопросу санкций несерьезно.

В США три влиятельных сенатора-демократа представили резолюцию, которая призывает администрацию США ввести новые санкции против РФ, в соответствии с прошлогодним законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций».

Читайте такжеПутин уверен, что Россия находится под санкциями США не из-за вторжения в УкраинуКак отмечает издание Politico, данный шаг со стороны сенаторов Бена Кардина, Боба Мендеса и Шеррода Брауна демонстрирует последние усилия демократов в части давления на президента Дональда Трампа относительно санкций против РФ.

Отмечается, что решение отсрочить введение новых ограничительных мер против оборонного и разведывательного сектора секторов российского правительства возмутило демократов.

Как отметил сенатор Бен Кардин, представляя резолюцию, «недостаточно серьезное отношение» администрации США к закону о санкциях, демонстрируемое перед лицом явной угрозы национальной безопасности, вызывает тревогу. Такая ситуация, как подчеркнул сенатор, не может продолжаться.

Как сообщалось, в конце января Минфин США опубликовал так называемый "кремлевский доклад" о возможности введения новых санкций против российских олигархов и людей из близкого окружения президента России Владимира Путина В списке 96 российских олигархов, чье состояние оценивается в сумму более $1 млрд. Кроме того, в списке 114 фамилий чиновников, а также руководителей государственных компаний.

При этом, в Госдепе США уточнили, что процесс введения санкций против РФ только начинается: 29 января не является дедлайном для мероприятий, описанных в разделе 231 Акта противодействия противникам Америки через санкции, (CAATSA).