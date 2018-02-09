Все звезды киновселенной Marvel собрались на одном фото

На фото также присутствуют автор комиксов Стэн Ли, режиссеры Джеймс Ганн и Райан Куглер, актер и режиссер Джон Фавро.

Все звезды Marvel Studios собрались на одной фотографии в честь 10-летия киновселенной.

Как сообщает Variety, снимок был сделан 7 октября 2017 года на съемках фильма «Мстители: Война бесконечности» в Атланте, но опубликовали его только теперь.

На фото можно увидеть Роберта Дауни-младшего, Криса Эванса, Криса Хемсворта, Марка Руффало, Скарлетт Йоханссон, Пола Радда, Бенедикта Камбербэтча, Криса Пратта, Бри Ларсон, Джереми Реннера, Тома Холланда, Гвинет Пэлтроу, Пола Беттани, Элизабет Олсен, Майкла Дугласа, Мишель Пфайффер, Вина Дизеля, Джеффа Голдблюма, Сэмюэла Л. Джексона и многих других актеров.

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Также присутствуют автор комиксов Стэн Ли, режиссеры Джеймс Ганн и Райан Куглер, актер и режиссер Джон Фавро.

Новый фильм киновселенной Marvel – «Черная пантера» – выходит в прокат 16 февраля.

Ранее сообщалось, что трейлер фильма «Мстители: Война бесконечности» установил рекорд.