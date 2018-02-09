В России объяснили отказ вернуть Польше обломки самолета Качиньского

Отмечается, что по российскому законодательству, до завершения всех процессуальных действий обломки должны оставаться в распоряжении российского следствия

Обломки польского Ту-154, при крушении которого в 2010 году под Смоленском погиб президент Польши Лех Качиньский, остаются в России, так как польская сторона еще не завершила расследование.

Об этом заявил посол России в Варшаве Сергей Андреев, сообщают "РИА Новости".

Он объяснил, что, по российскому законодательству, до завершения всех процессуальных действий обломки должны оставаться в распоряжении российского следствия.

"Вопрос в другом: почему до сих пор не завершено расследование? Ведь картина авиакатастрофы, ее причины и обстоятельства были ясны еще в 2011 году, когда обнародовали доклады нашего Межгосударственного авиационного комитета и польской комиссии Миллера", - сказал Андреев.

По его словам, с тех пор ничего такого, что ставило бы под сомнение их главные выводы, обнаружено не было.

"Но польские власти следствие не прекращают, выдвигают все новые версии, поэтому и российская сторона вынуждена свою работу продолжать и со всем этим разбираться", — пояснил Андреев.

Он добавил, что тема возвращения в Польшу обломков президентского самолета "чрезмерно политизирована".

"Вокруг нее искусственно создается повышенный ажиотаж. Между тем, с точки зрения практической, вопрос о том, где находятся обломки – в России или в Польше, – существенного значения не имеет", - сказал Андреев.

По его словам, польским следователям и экспертам на всех этапах расследования предоставляли полный доступ к материалу, а требование вернуть обломки назвал давлением.

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"И обломки, и "черные ящики" самолета исследованы и российским, и польским следствием "от и до". Страсти, которые нагнетаются по этому поводу, – это просто одно из средств давления на нас", – сообщил Андреев.

Как известно, 10 апреля 2010 года неподалеку аэродрома "Северный" возле Смоленска разбился самолет Ту-154 с президентом Польши Лехом Качиньским на борту.

В катастрофе погибло 96 человек. Польская делегация направлялась на мероприятия по случаю 70-й годовщины Катынского преступления.

10 января польская правительственная подкомиссия, которая повторно расследует обстоятельства авиакатастрофы президентского авиалайнера под Смоленском, вновь заявила о том, что на борту самолета произошел взрыв.

В феврале Польша заявила, что не видит оснований для дальнейшего удержания Россией обломков президентского самолета Ту-154М, разбившегося в 2010 году под Смоленском.