"Аль-Каида" представляет для мира большую угрозу, чем "Исламское государство" – доклад ООН

В докладе говорится, что террористическая сеть "Аль-Каида" по-прежнему "чрезвычайно устойчива".

Экстремистская сеть «Аль-Каида» является большей угрозой во многих частях мира, чем группировка «Исламское государство», говорится в докладе экспертов ООН.

Читайте такжеПентагон сообщил о ликвидации в Йемене лидера Аль-КаидыВ докладе, в частности, говорится, что террористическая сеть «Аль-Каида» по-прежнему «чрезвычайно устойчива» и остается угрозой в таких странах, как Йемен и Сомали. Также сообщается, что «Аль-Каида» остается серьезной угрозой на Аравийском полуострове, планируя нападения на Ближнем Востоке, передает Associated Press.

Вооруженные филиалы «Аль-Каиды» по миру также остаются опасными, как и «Исламского государства» в Западной Африке и Южной Азии, говорится в документе.

В новом докладе эксперты заявили, что некоторые государства-члены ООН считают, что отдельные экстремисты «Аль-Каиды» и «Исламского государства» «готовы и способны поддерживать друг друга в подготовке атак», создавая «потенциальную новую угрозу» в некоторых регионах.

«Кроме того, пропаганда «Аль-Каиды» продолжает выделять новое поколение потенциальных руководителей, таких как Хамза бин Ладен...с очевидным стремлением сделать проект на более молодых своих сторонников», – заявили эксперты.

Хамза бин Ладен является сыном Усамы бин Ладена, который 11 сентября 2001 года приказал осуществить атаки в США, в результате которых погибли около 3 тыс. людей.