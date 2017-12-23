Планировал убийства в Копенгагене: полиция Дании задержала симпатика ИГИЛ из Сирии - СМИ

Полиция Дании 22 декабря сообщила об аресте сирийского искателя убежища из Швеции за «попытку совершить теракт» в Копенгагене.

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Как передает Радио Свобода, полиция города сообщила, что арестовала 30-летнего мужчину по подозрению в планировании нападения, который он хотел осуществить с еще одним мужчиной в ноябре 2016 года.

«Мужчину обвиняют в попытке террористического нападения за то, что он вместе с другим мужчиной, осужденным в Германии, планировал убийства или ранения нескольких человек в неустановленном месте в Копенгагене», – говорится в сообщении.

Датский таблоид Ekstra Bladet заявил, что задержанный был известен шведской разведке за симпатии к радикальной группировке «Исламское государство».