Останки погибшего в Сирии российского летчика доставили в РФ

Российский штурмовик Су-25, которым управлял Филипов, был сбит 3 февраля.

Тело российского летчика Романа Филипова, сбитого в Сирии, доставлено в Россию.

Об этом во вторник, 6 февраля, сообщили представители российского министерства обороны, передает DW.com.

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Останки Филипова были перевезены в РФ "во взаимодействии с турецкими коллегами", отметили в ведомстве.

Похороны военнослужащего пройдут в Воронеже в четверг 8 февраля. Церемонии погребения будет предшествовать гражданская панихида, которую смогут посетить все желающие.

Минобороны РФ также сообщило, то уже обратилось к Турции с просьбой помочь вернуть в России и обломки штурмовика. С их помощью эксперты рассчитывают установить, какой ракетой был сбит самолет.

Российский штурмовик Су-25, которым управлял Филипов, был сбит 3 февраля. По сообщениям Сирийского наблюдательного совета по правам человека, это сделали сирийские повстанцы. Инцидент произошел возле города Мааррет-эн-Нууман в провинции Идлиб. Позже поступили данные, что пилот сумел катапультироваться, но подорвал себя при попытке захватить его в плен.