Швейцария отказалась предоставить российскому миллиардеру вид на жительство – СМИ

Представитель Абрамовича отказался комментировать личные дела и судебные разбирательства Абрамовича.

Швейцария отказала российскому миллиардеру Роману Абрамовичу в виде на жительство.

Об этом сообщает УП со ссылкой на издание Le Matin Dimanche.

По информации СМИ, в 2016 году Абрамович подал прошение о предоставлении ему вида на жительство в Швейцарии. Он обратился к членам правительства кантона Вале на юго-западе страны. Российский миллиардер и бывший губернатор Чукотки намеревался поселиться вблизи горнолыжного курорта Вербье.

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Эту информацию изданию подтвердили в муниципалитете Бань, к которому принадлежит Вербье, в кантоне Вале, Государственном секретариате по миграции и в федеральной полиции.

"Роман Абрамович был заинтересован в Вале. В финансовом плане для муниципалитета и кантона он был бы очень интересным", - рассказал глава миграционного отдела кантона Вале Жак Делавалла.

Однако в июне 2017 Абрамович внезапно отозвал просьбу на жительство. Причины этого решения неизвестны.

Кроме того, суд в Швейцарии запретил СМИ по просьбе самого Абрамовича публиковать любую информацию относительно попыток российского миллиардера получить вид на жительство в стране.

Несмотря на это, издание отмечает, что Абрамович получил отказ без объяснения причин от власти кантона. После этого он снова обратился к швейцарским чиновникам. Там миллиардеру ответили, что его дело официально закрыли после отзыва просьбы, но добавили, что он может подать новое прошение.

По информации Le Matin Dimanche, он этого не сделал. Представитель миллиардера Джон Манн отказался комментировать изданию личные дела и судебные разбирательства Абрамовича.

В редакции издания заверили, что "будут продолжать бороться за право раскрыть информацию, потому что она, по мнению редакции, представляет большой общественный интерес".