В Швейцарии открылся самый длинный подвесной мост в мире

В швейцарском кантоне Вале открылся самый длинный подвесной мост в мире, его длина составляет 494 метра, сообщает 20 minuten.

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Мост, ширина которого достигает 6,5 метра, было открыто в городе Церматт, который считается одним из лучших лыжных курортов Швейцарии. Сооружение названо в честь Шарля Куонена, бизнесмена и винодела, который пожертвовал 100 тысяч швейцарских франков на его строительство.

Стоимость моста, расположенного на высоте около 80 метров над землей, составляет всего 730 тысяч франков. В его возведении, кроме администрации Церматта, также приняли участие соседние муниципалитеты Грэхем, Санкт Никлаус, Ранд и Теш.

В мае 2016 года в Китае построили самый длинный стеклянный мост в мире. Длина моста - 393 метра, ширина - шесть метров. Конструкция может одновременно выдержать до 800 человек. Мост оборудован платформой для банджи-джампинга (прыжков с привязанным к телу веревкой), а также тремя высотными качелями.