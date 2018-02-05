Супербоул-2018: Пинк объяснила, что выплюнула перед исполнением гимна США (видео)
12:10, 05 февраля 2018Мир
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В преддверии финального матча сезона американского футбола Пинк исполнила гимн США.
Пинк объяснила свое загадочное поведение на Супербоуле / скриншот
Певица Пинк объяснила свое загадочное поведение на Супербоуле, сообщает Vulture.
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В преддверии финального матча сезона американского футбола Пинк исполнила гимн США, и в соцсетях активно обсуждают, что именно артистка выплюнула непосредственно перед своим выступлением — жвачку, конфету или что-то еще.
«Это был леденец от боли в горле», — написала Пинк в твиттере.
Как выяснилось, у певицы грипп.
Pink had to get rid of that gum real fast. #SuperBowlpic.twitter.com/V2xV8tEdqj— Chat Sports (@ChatSports) February 4, 2018
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