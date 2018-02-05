Супербоул-2018: Пинк объяснила, что выплюнула перед исполнением гимна США (видео)

12:10, 05 февраля 2018
Мир
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Пинк объяснила свое загадочное поведение на Супербоуле / скриншот

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В преддверии финального матча сезона американского футбола Пинк исполнила гимн США, и в соцсетях активно обсуждают, что именно артистка выплюнула непосредственно перед своим выступлением — жвачку, конфету или что-то еще.

«Это был леденец от боли в горле», — написала Пинк в твиттере.

Как выяснилось, у певицы грипп.

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Теги: #Пинк на Супербоул