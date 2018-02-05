Супербоул-2018: курьез с Пинк, яркое возвращение Джастина Тимберлейка и другие интересные моменты (фото, видео)

10:59, 05 февраля 2018
Мир
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Джастин сделал неожиданную приятность своему фану / скриншот

Стадион в Миннеаполисе собрал тысячи поклонников зрелищного соревнования, пишет lux.fm. Честь исполнить национальный гимн в этом году выпала певице Пинк. Звезда пришла на шоу вместе со своим мужем и старшей дочерью.

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Хотя в это время она болела гриппом, Пинк не отказалась от выступления. Однако певица забыла вытащить жвачку из рта перед выполнением.

Сделала она это во время гимна, что невероятно рассмешило зрителей. Но Пинк, похоже, это совсем не беспокоило.

Долгожданным моментом шоу стало возвращение на сцену Super Bowl Джастина Тимберлейка. Последний раз певец выступал на этой сцене в 2004 году. Его перфоманс стал одним из самых ярких моментов вечера.

Также Джастин сделал неожиданную приятность своему фану. Артист подошел к 13-летнего парня на трибунах и, увидев у него фотоаппарат, сделал с ним селфі.

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Теги: #Супербоул-2018 звезды