Супербоул-2018: курьез с Пинк, яркое возвращение Джастина Тимберлейка и другие интересные моменты (фото, видео)

Матч за Суперкубок - это шоу, которого ждут как спортивные фанаты, так и обычные зрители.

В США состоялась финальная игра чемпионата Национальной футбольной лиги под названием Super Bowl 2018.

Стадион в Миннеаполисе собрал тысячи поклонников зрелищного соревнования, пишет lux.fm. Честь исполнить национальный гимн в этом году выпала певице Пинк. Звезда пришла на шоу вместе со своим мужем и старшей дочерью.

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Хотя в это время она болела гриппом, Пинк не отказалась от выступления. Однако певица забыла вытащить жвачку из рта перед выполнением.

Pink had to get rid of that gum real fast. #SuperBowlpic.twitter.com/V2xV8tEdqj — Chat Sports (@ChatSports) February 4, 2018

Сделала она это во время гимна, что невероятно рассмешило зрителей. Но Пинк, похоже, это совсем не беспокоило.

Долгожданным моментом шоу стало возвращение на сцену Super Bowl Джастина Тимберлейка. Последний раз певец выступал на этой сцене в 2004 году. Его перфоманс стал одним из самых ярких моментов вечера.

Также Джастин сделал неожиданную приятность своему фану. Артист подошел к 13-летнего парня на трибунах и, увидев у него фотоаппарат, сделал с ним селфі.