Минобороны РФ подтвердило информацию о сбитом в Сирии российском штурмовике (видео)

Су-25 потерпел крушение при выполнении облета зоны деэскалации "Идлиб".

В Сирии сегодня был сбит штурмовик Су-25 ВКС России, летчик катапультировался, но позже погиб.

Читайте такжеВ Сирии сбит российский штурмовик Су-25 (видео с места крушения)"3 февраля 2018 года при выполнении облета зоны деэскалации "Идлиб" потерпел крушение российский самолет Су-25. Летчик успел доложить о катапультировании в районе, подконтрольном боевикам "Джебхат ан-Нусра". При ведении боя с террористами пилот погиб", - сказали в ведомстве, передает, передает ТАСС.

Там уточнили, что "по предварительной информации, самолет сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса".

В ведомстве добавили, что сейчас "российским Центром примирения враждующих сторон в Сирии совместно с турецкой стороной, ответственной за зону деэскалации "Идлиб", принимаются меры по возвращению тела российского летчика".