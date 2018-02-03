В Польше заявили о готовности к диалогу по закону о запрете "бандеровской идеологии"

Председатель постоянного комитета Совета министров Яцек Сасин заявил, что руководство Польши открыто для разговора со странами, которые не довольны этим законом.

Руководство Польши открыто для разговора с Израилем и США относительно конфликта, который возник из-за принятия парламентом закона об Институте национальной памяти. Об этом заявил председатель постоянного комитета Совета министров Яцек Сасин.

Читайте такжеИзраиль вслед за Украиной выразил обеспокоенность польским законом о трактовке истории По его словам, эта ситуация для Польши неполезна и власти ее не игнорируют. Премьер-министр Матеуш Моравецкий уже начал "большой труд диалога", – напомнил Яцек Сасин, передает Польское радио.

"Премьер-министр создал историко-юридическую группу, которая должна начать диалог с израильской стороной. Мы делаем все, что в наших силах и все важнейшие лица в польском государстве задействованы в объяснении этого дела. Надеемся на добрую волю наших партнеров, что они захотят слушать наши аргументы, а не разжигать конфликт, который не имеет никакого смысла и реальных оснований", – сказал Сасин.

После одобрения обеими палатами парламента, закон об Институте национальной памяти и передан президенту Дуде, который решит, подписывать ли его.

Как сообщал УНИАН, польский Сейм и Сенат приняли закон об Институте национальной памяти, которым, в частности, установлен запрет на пропаганду в стране идеологии украинских националистов. Также законом вводится уголовная ответственность за утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны.

Президент Украины Петр Порошенко считает, что этот закон не соответствует провозглашенным принципам стратегического партнерства между двумя странами.

Госдепартамент США призвал Польшу пересмотреть закон. В Госдепе считают, что закон может повлиять на польские стратегические интересы и отношения, в том числе и с Соединенными Штатами и Израилем.

Израиль выступил категорически против польского закона об Институте национальной памяти. В Израиле считают, что ни один закон не изменит исторических фактов.