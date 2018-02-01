Киану Ривз промчался по шоссе, стоя на мотоцикле (видео)

В рекламе для Супербоула с Киану Ривзом был снят мотоцикл производства компании, которой владеет актер.

Актер Киану Ривз снялся в новой рекламе платформы для создания сайтов Squarespace к чемпионату по американскому футболу Супербоул. В видео он стоя на мотоцикле промчался по пустынному шоссе.

Как сообщает IndieWire, в рекламе был снят мотоцикл производства компании, которой владеет Ривз, - Arch Motorcycle. Сайт компании сделан с помощью Squarespace, а ранее Ривз уже снимался в рекламе этой платформы.

В рекламе актер декламирует слова песни Уилла Пауэрса Adventures in Success: "Ты важная персона, уникальное создание, никогда не было никого такого, как ты, и никогда не будет. Сила делать все, что только можно вообразить, живет в тебе. Когда ты открываешь настоящего себя. Сделай это".

Как сообщал УНИАН, недавно известный своим затворническим образом жизни Киану Ривз сходил на свидание.