Боевики напали на военную базу в Кабуле: по меньшей мере пятеро погибших

В результате нападения боевиков погибли по меньшей мере пять человек.

Группа вооруженных лиц совершила попытку ворваться на территорию военной академии в афганской столице, в результате чего погибло не менее пяти человек.

В ночь на понедельник в столице Афганистана Кабуле отряд неизвестных вооруженных пытался прорваться на территорию военной академии имени маршала Фахима, сообщает DW со ссылкой на Министерство обороны Афганистана.

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Как отмечает издание, во время перестрелки с охранниками заведения были убиты по меньшей мере трое нападающих. Один из погибших нападавших был смертником, взорвавшим себя во время атаки.

Совокупное количество погибших составляет не менее пяти человек. Среди убитых - двое афганских военных. Еще 10 военнослужащих получили ранения во время перестрелки с нападавшими, пояснили в оборонном ведомстве страны.

Как сообщал УНИАН, вечером 20 января в Кабуле группа террористов проникла в Intercontinental Hotel. По данным местных СМИ, в результате нападения погибли по меньшей мере 43 человека. В МИД подтвердили, что среди погибших семеро - граждане Украины.