Количество погибших в результате теракта в Кабуле украинцев увеличилось до 7 человек

Количество погибших граждан Украины в результате теракта в Кабуле увеличилось до 7 человек.

Об этом в комментарии "112 Украина" сообщил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Таджикистане и Афганистане Виктор Никитюк.

"На сегодняшний день подтверждена гибель 7 граждан Украины. Данные по всем этим гражданам у нас есть. В Афганистане работают много украинских авиатехников, и все погибшие работали в афганской авиакомпании Kam Air и проживали в гостинице InterContinental", – отметил Никитюк.

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Он добавил, что теперь украинский консул в Афганистане должен оформить документы для возврата погибших украинцев в Украину.

Как сообщал УНИАН, вечером 20 января в Кабуле группа террористов проникла в Intercontinental Hotel. По данным местных СМИ, в результате нападения погибли не менее 43 человека. Удалось спасти 126 человек, среди них 41 иностранец.

Ответственность за нападение взяло на себя радикальное движение "Талибан".

21 января, в МИД заявили, что среди погибших в результате нападения на отель Intercontinental есть украинцы. Позже СМИ сообщили, что в результате атаки погибли 14 иностранцев, среди которых 9 граждан Украины. Ранее в МИД информировали, что жертвами террористической атаки на отель Intercontinental в Кабуле стали 6 украинцев.

Президент Петр Порошенко поручил Кабмину оказать всю необходимую помощь семьям украинских граждан, которые погибли в Афганистане в результате теракта.