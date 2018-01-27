Немецкие курды вышли на митинг против политики Эрдогана

Активисты требовали немедленного прекращения "грубого нападения турецких военных".

Сегодня тысячи курдов вышли на улицы немецкого города Кельн, чтобы выразить свой протест против турецкой военной операции на севере Сирии.

Читайте такжеВашингтон заверил Анкару в прекращении поставок оружия курдамПо информации местной полиции, на протест вышли не менее 7 тыс. человек. Ожидается, что к концу дня число курдских протестующих возрастет до 20 тыс., передает "Немецкая волна"

Демонстранты несли плакаты с надписями: "Террорист Эрдоган", "Диктатор Эрдоган", "Остановите войну Эрдогана!", "Свободу Курдистану!".

Кроме того, в толпе была замечена символика группировки Рабочей партии Курдистана, которая в Германии считается террористической организацией и запрещена.

Активисты требовали немедленного прекращения "грубого нападения турецких военных".

Полиция опасается возможных столкновений между участниками акции и националистически настроенными турками. Учитывая это, за соблюдением порядка во время митинга следят не менее двух тысяч полицейских.

Также мэр Кельна Генриетте Рекер призвала митингующих не поддаваться на провокации.

Как сообщал УНИАН, Генштаб Турции объявил о начале наземной операции в сирийском городе Африн.

Согласно информации, в операции задействованы бронетехника, спецназ и пехота ВС Турции.

В то же время, представитель курдских отрядов народной самообороны (YPG) Бируск Хасак заявил, что турецкие войска лишь попытались пересечь сирийско-турецкую границу в регионе Африн, но были вынуждены вернуться после того, как курды открыли по ним огонь.