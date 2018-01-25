США ведут с Турцией переговоры о создании зоны безопасности в Сирии

Пентагон заявил, что ведет переговоры с Турцией о возможности создания зоны безопасности в северо-западной Сирии, несмотря на то, что ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заверил, что неправильно обсуждать создание такой зоны, пока доверие между двумя странами не восстановится.

Об этом сообщает Reuters.

«Мы определенно продолжаем переговоры с турецкой стороной о возможности создания зоны безопасности, как бы вы ее не называли», – сказал генерал-лейтенант Кеннет Маккензи, начальник объединенного штаба.

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В ходе того же брифинга пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт заявила, что видела сообщения в СМИ о том, что Турция просит США вывести войска из Манбиджа, но не знает ни о каких изменениях в установке действий.

Ранее Чавушоглу обвинил США в нарушении всех обещаний, данных по вопросу с курдскими вооруженными формированиями в Сирии.