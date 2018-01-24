Секс-скандал в Голливуде: Джеймса Франко лишили шанса получить Оскар

Режиссер и актер фильма «Горе-творец» Джеймс Франко лишился шансов на премию «Оскар» в 2018 году.

Читайте такжеРазрыв с Кевином Спейси обошелся Netflix в $39 миллионов - СМИ

Его считали одним из самых главных участников оскаровской гонки, учитывая тот факт, что он был удостоен «Золотого глобуса» и «Выбора критиков», пишет Realist.

Тем не менее организаторы «Оскара» не допустили Франко до участия в премии из-за секс-скандала.

Напомним, 10 января против Джеймса Франко выступили две девушки.

Актриса Виолет Палей в своем Twitter написала о том, что голливудский красавчик приставал к ней в машине, а потом пригласил ее несовершеннолетнюю подругу к себе в гостиничный номер.

К Виолет присоединилась еще одна пострадавшая. Она утверждала, что Джеймс заставлял ее сниматься в своих фильмах абсолютно голой всего за 100 долларов в день. Актер не считал это эксплуатацией, потому что девушка подписала с ним контракт.

Франко все обвинения отрицает. На церемонию вручения«Золотого глобуса» он пришел в пиджаке, на лацкан которого был приколот значок организации Time’s Up, борющейся против любых видов сексуального насилия.