Суд наказал троих поляков за надругательство над флагом Украины

В Польше суд наказал трех граждан за то, что они надругались над украинским флагом.

Инцидент произошел в сентябре прошлого года. Тогда трое поляков сорвали с городского здания в городе Свидниця флаг Украины, растоптали и вытерли об него обувь, сообщает Радио Польша.

Согласно польскому законодательству, "каждый, кто на территории Польши попирает, уничтожает, повреждает или устраняет государственные символы иностранного государства, установленные в общественном месте представительством этого государства или по распоряжению польского органа власти, наказывается штрафом или лишением свободы на срок до одного года".

Однако, поскольку флаг принадлежал частной компании, суд обязал нарушителей возместить убытки и выплатить штраф.

Таким образом, за уничтожение украинского флага нарушители должны будут заплатить агентству по трудоустройству Smart Work, которое вывесило флаг, 150 злотых. Каждый из них также заплатит штраф в размере 300 злотых (около 75 евро).