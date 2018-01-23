Грузия получила американские противотанковые комплексы Javelin
Скоро в стране начнутся учения, на которых грузинские военнослужащие будут осваивать использование нового оружия.
Первый этап закупки американских противотанковых систем Javelin успешно завершился, они размещены в безопасном месте на территории Грузии.
Как сообщает «Грузия Online», об этом сообщил министр обороны страны Леван Изория после встречи с послом США в Грузии.
Читайте такжеУкраина в 2018 году расширит военное сотрудничество с Канадой и США - ПорошенкоПо словам министра, скоро в стране начнутся учения, на которых грузинские военнослужащие будут осваивать новое оружие.
17 января, начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что украинские вооруженные силы могут получить американские комплексы Javelin в течение полугода.
Он также выразил убеждение в том, что американские ракеты, которые поступят на вооружение украинской армии, не попадут в руки сепаратистов.
Ранее также сообщалось, что в Вооруженных Силах Украины начинают подготовку расчетов комплексов Javelin.