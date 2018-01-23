Грузия получила американские противотанковые комплексы Javelin

14:12, 23 января 2018
Мир
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Скоро в стране начнутся учения, на которых грузинские военнослужащие будут осваивать использование нового оружия.

Грузия уже получила партию американских комплексов Javelin / reukraine.blogspot.com

Первый этап закупки американских противотанковых систем Javelin успешно завершился, они размещены в безопасном месте на территории Грузии.

Как сообщает «Грузия Online», об этом сообщил министр обороны страны Леван Изория после встречи с послом США в Грузии. 

Читайте такжеУкраина в 2018 году расширит военное сотрудничество с Канадой и США - ПорошенкоПо словам министра, скоро в стране начнутся учения, на которых грузинские военнослужащие будут осваивать новое оружие.

17 января, начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что украинские вооруженные силы могут получить американские комплексы Javelin в течение полугода.

Он также выразил убеждение в том, что американские ракеты, которые поступят на вооружение украинской армии, не попадут в руки сепаратистов.

Ранее также сообщалось, что в Вооруженных Силах Украины начинают подготовку расчетов комплексов Javelin.

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Теги: #Javelin