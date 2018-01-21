Генштаб Турции объявил о начале наземной операции в сирийском городе Африн.

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Как сообщает Anadolu, подразделения турецких вооруженных сил Турции, которые вошли в район Африн, продвигаются вместе с Сирийской освободительной армией.

Согласно информации, в операции задействованы бронетехника, спецназ и пехота ВС Турции.

Как сообщает издание, в настоящее время подразделения турецких ВС и отряды Сирийской освободительной армии продвинулись вглубь Африн на пять километров. Отмечается, что в ожесточенные бои противоборствующие стороны пока не вступали.

При этом сирийские курды опровергают информацию о вхождение турецких войск в Африн.

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Как сообщает Reuters, турецкие войска лишь попытались пересечь сирийско-турецкую границу в регионе Африн. Об этом заявил представитель курдских отрядов народной самообороны (YPG) ируск Хасака.

По его словам, войска Турции попытались пересечь сирийско-турецкую границу в регионе Африн, но были вынуждены вернуться после того, как курды открыли по ним огонь.

Как сообщал УНИАН, турецкие военные самолеты уже нанесли авиаудары по позициям курдов в Африне на севере Сирии. Этот шаг может привести к росту напряженности в отношениях Турции и США, которые поддерживали курдское ополчение в кампании против "Исламского государства".