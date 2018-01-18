Секс-скандалы: легенда французского кино обвинила голливудских звезд в лицемерии

Актриса Брижит Бардо осудила движение #MeToo и рост числа активистов движения против сексуальных домогательств в Голливуде. Об этом она заявила в интервью французскому журналу, передает Variety.

Читайте такжеФранцузская актриса уточнила скандальное заявление о коллегах, обвиняемых в домогательствах

По словам Бардо, подавляющее большинство рассказанных случаев "лицемерны и "смешны". Она пояснила, что имеет в виду истории актрис, а "не женщин в целом". Актриса добавила, что за всю свою карьеру ни разу не сталкивалась с сексуальными домогательствами.

83-летняя Бардо убеждена, что актрисы приходят к продюсерам, чтобы получить роль, а потом, ради привлечения внимания, говорят, что их домогались. Звезда французского кино утверждает, что таким образом они себе только вредят.

Бардо ушла из кино в 1973 году. С тех пор она занимается общественной деятельностью. Издание напоминает, что Бардо не впервые делает резкие замечания. Так, она неоднократно критиковала миграционную политику французских властей и распространение ислама, после чего была вынуждена заплатить пять штрафов за разжигание расовой ненависти.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее Катрин Денев и еще около ста​ известных французских женщин осудили кампанию, направленную против сексуальных домогательств. Авторы обращения заявили, что она является пуританством, а право мужчин «приставать к женщинам» является неотъемлемой частью сексуальной свободы.